Daughter funeral mother’s body: रूढिय़ों को तोड़ बेटी ने अपनी मां की चिता को दी मुखाग्नि, नम हुईं लोगों की आंखें

लोगों ने कहा कि यह कदम समाज में समानता और संस्कारों का सशक्त संदेश देता है। बेटियां केवल परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में ही नहीं, बल्कि कठिन समय में अपने माता-पिता का सहारा बनकर हर परंपरा को नई दिशा देने का सामथ्र्य भी रखती हैं। इस घटना (Daughter funeral mother's body) ने समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना को और मजबूत करने का संदेश दिया है।