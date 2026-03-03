Murder by police: नदी में रेत लेने गए युवक की एमपी के 2 पुलिस जवानों समेत 3 लोगों ने बेलचा मारकर की हत्या, पुलिस गाड़ी में हुई तोडफ़ोड़

बैकुंठपुर। मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र पर बहने वाली बरने नदी से रेत परिवहन करने गए एक युवक की मध्यप्रदेश के 2 पुलिस जवानों समेत 3 लोगों ने बेदम पिटाई की। इसके बाद सिर पर बेलचा से प्रहार कर दिया। गंभीर चोट लगने से युवक की मौत (Murder by police) हो गई। मृतक के साथ अन्य मजदूर भी ट्रैक्टर से गए थे। मारपीट से मौत के मामले में 2 पुलिस जवानों समेत 3 के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और पूर्व विधायक घटनास्थल पर पहुंचे। इधर घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस वाहन में तोडफ़ोड़ किया।