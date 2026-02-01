Villager died case: पिटाई से ग्रामीण की मौत का मामला: आरोपी SDM निलंबित, सेंट्रल जेल अंबिकापुर में किया गया शिफ्ट

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के कोरंधा थाना अंतर्गत झारखंड सीमा से लगे हंसपुर क्षेत्र में अवैध बाक्साइट खनन का आरोप लगाकर एसडीएम व उनके साथ रहे अन्य 3 लोगों द्वारा की गई मारपीट से ग्रामीण की मौत (Villager died case) का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। क्षेत्र में अभी भी तनाव की स्थिति है। वहीं मुख्य आरोपी एसडीएम करुण कुमार डहरिया को रामानुजगंज उपजेल से अंबिकापुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि शेष आरोपी रामानुजगंज जेल में हैं। वहीं शासन स्तर पर मामले की जांच के बाद आरोप सिद्ध होने पर एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है।