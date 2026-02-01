Sikar Blast: गणेश्वर तीर्थ धाम सूटकेस ब्लास्ट को लेकर पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, तांत्रिक ने रचा था पूरा खेल, यहां जानें

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घर में संतान नहीं होने के कारण वे हरियाणा के मेवात क्षेत्र में एक तांत्रिक के पास गए थे। तांत्रिक ने उन्हें एक सूटकेस और नारियल की थैली देकर कथित विधि के तहत बहते पानी में प्रवाहित करने को कहा था। इसके बाद आरोपियों ने पहले झुंझुनूं के लोहार्गल धाम और फिर नीमकाथाना के गणेश्वर में इसे बहाने की योजना बनाई। आरोपियों के अनुसार गणेश्वर में बहता पानी होने के कारण उन्होंने वहीं सूटकेस कुंड में डाल दिया। सूटकेस पानी में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ था।