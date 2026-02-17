अनदेखी या लापरवाही: बची हुई दवाएं बन रही धीमा जहर बीमारी दूर होते ही अनुपयोगी दवाएं बढ़ा रही मुसीबत

सीकर. इसे हमारी लापरवाही कहें या अनदेखी कि घरों में रखी बची हुई दवाएं धीमा जहर साबित हो रही है। चिकित्सक की ओर से लिखी गई दवाओं के उपयोग के बाद बची ये दवाएं जागरुकता का अभाव में घर- परिवार के लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। इन दवाओं के निपटारे की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ये दवाएं या तो अलमारी में सड़ती हैं या फिर सीधे कचरे में फेंक दी जाती हैं। चिकित्सकों के अनुसार शहर से गांव तक हर घर में पड़ी बची दवाएं अब इलाज नहीं अनजानी बीमारी का नया स्रोत बनती जा रही हैं। कई बार तो व्यस्कों की दवा बच्चों को देने से जान पर बन आती है। आंकड़ों के अनुसार पांच सदस्यों वाला एक औसत परिवार सालभर में 12 से 15 तरह की दवाएं खरीदता है। इनमें अक्सर 25 से 30 प्रतिशत दवाएं बिना उपयोग के बच जाती हैं। लोगों के अनुसार मौजूदा दौर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण औसतन 40 से 50 टेबलेट एक साल में बिना उपयोग के हर घर में बेकार पड़ी रहती है। जिन्हें साफ-सफाई के दौरान कचरे में फेंक दिया जाता है। जानकारों के अनुसार लोगों को अनजानी बीमारियों से बचाना है तो इन अनुपयोगी दवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है।