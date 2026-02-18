श्याम भक्तों के लिए जरूरी खबर; एप के जरिए मिलेगी पल-पल की अपडेट, इन पर लगी पाबंदी, यहां रहेगी निशुल्क पार्किंग

बाबा श्याम के फाल्गुनी मेले की तैयारियों में प्रशासन के साथ मंदिर कमेटी जुट गई है। मेले की व्यवस्थाओं के लिए मंगलवार को संभागीय आयुक्त जयपुर पूनम, जिला कलक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक ने बैठक ली। बैठक में मेले के इंतजामों के साथ दर्शनों की सुगमता व पार्किंग आदि को लेकर चर्चा हुई। राजस्थान पत्रिका में पार्किंग के नाम पर खुली लूट का मुद्दा प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने सरकारी पार्किंग की क्षमता को दोगुणा तक बढ़ा दिया है।