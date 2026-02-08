खाटू श्यामजी फाल्गुन मेला 2026ः श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, 16 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

Khatu Shyam Falgun Mela 2026: विश्व प्रसिद्ध खाटू श्यामजी फाल्गुन मेला 2026 में शामिल होने की योजना बना रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है। हर साल फाल्गुन मेले के दौरान बाबा श्याम के दरबार में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने इस बार 16 विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 18 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक किया जाएगा, जिससे दिल्ली, हरियाणा और गुजरात सहित कई राज्यों से आने वाले भक्तों का सफर पहले से ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित हो सकेगा।