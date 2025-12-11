राजस्थान: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का आगाज़! हजारों बुजुर्गों के लिए पशुपतिनाथ की हवाई उड़ान आज से शुरू

एआई की मदद से तैयार फोटो
Pilgrimage Pashupatinath Flights Startराजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना' के तहत, आज (11 दिसंबर, 2025) से नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू के लिए हवाई यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। यह योजना इस बार कुल 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाएगी। योजना के पहले चरण में, वरिष्ठ नागरिक आज से पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हवाई उड़ान भरेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए यह यात्रा हवाई जहाज से शुरू होगी और 20 दिसंबर तक हर रोज एक फ्लाइट काठमांडू के लिए रवाना होगी।
तीर्थ यात्रियों के लिए विभाग ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद, यात्रियों को सबसे पहले जयपुर से दिल्ली तक ले जाया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को सुबह 7 बजे डीलक्स बस द्वारा जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा, जहां से दिल्ली एयरपोर्ट से बुजुर्गों की फ्लाइट उड़ान भरेगी। प्रत्येक फ्लाइट में 38 यात्रियों को शामिल किया जाएगा, और उनकी देखभाल व सहायता के लिए एक सरकारी कर्मचारी को अटेंडेंट के तौर पर साथ भेजा जाएगा। यह सरकारी कर्मचारी यात्रा के दौरान बुजुर्गों की हर संभव मदद सुनिश्चित करेगा।
जो वरिष्ठ नागरिक आज उड़ान भरेंगे, उनकी जयपुर वापसी 14 दिसंबर को निर्धारित है। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि राज्य सरकार की ओर से बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल की भावना को भी दर्शाती है। देवस्थान विभाग की यह पहल सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ नागरिक बिना किसी परेशानी के सुरक्षित और आरामदायक तरीके से अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर सकें। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबी और थकाऊ सड़क या रेल यात्रा करने में सक्षम नहीं होते हैं। हवाई यात्रा का यह प्रावधान तीर्थ यात्रा को अधिक सुलभ और आरामदायक बनाता है। इस साल 6 हजार बुजुर्गों को पशुपतिनाथ दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है।
आप भी अपने परिवार के बुजुर्गों जैसे दादी-दादा, नानी-नाना, समेत अन्य को हवाई जहाज से बिना किसी शुल्क के भेज सकते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए। बस आपको राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद लॉटरी सिस्टम के तहत नंबर आने पर इस योजना के सभी लाभ मिल सकेंगे।
