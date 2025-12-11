राजस्थान: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का आगाज़! हजारों बुजुर्गों के लिए पशुपतिनाथ की हवाई उड़ान आज से शुरू

जो वरिष्ठ नागरिक आज उड़ान भरेंगे, उनकी जयपुर वापसी 14 दिसंबर को निर्धारित है। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि राज्य सरकार की ओर से बुजुर्गों के प्रति सम्मान और देखभाल की भावना को भी दर्शाती है। देवस्थान विभाग की यह पहल सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ नागरिक बिना किसी परेशानी के सुरक्षित और आरामदायक तरीके से अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर सकें। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत है जो लंबी और थकाऊ सड़क या रेल यात्रा करने में सक्षम नहीं होते हैं। हवाई यात्रा का यह प्रावधान तीर्थ यात्रा को अधिक सुलभ और आरामदायक बनाता है। इस साल 6 हजार बुजुर्गों को पशुपतिनाथ दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है।