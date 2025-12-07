7 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

IndiGo Flight Cancelled Special Trains: रद्द उड़ानों की भरपाई के लिए रेलवे का एक्शन: 89 स्पेशल ट्रेनें लॉन्च

IndiGo Flight Cancelled Special Trains: व्यापक मांग के बाद, रेलवे ने यात्रियों को सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अगले तीन दिनों में विभिन्न ज़ोनों में 89 विशेष रेलगाड़ियाँ (100 से अधिक फेरे) चलाने का सहयोग शुरू किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 07, 2025

train

ट्रेन। फोटो: पत्रिका

IndiGo Flight Cancelled Special Trains: सर्दियों के मौसम में IndiGo सहित कई एयरलाइनों की व्यापक उड़ानें रद्द होने और अतिरिक्त भीड़ के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी के मद्देनजर, भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। व्यापक मांग के बाद, रेलवे ने यात्रियों को सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अगले तीन दिनों में विभिन्न ज़ोनों में 89 विशेष रेलगाड़ियाँ (100 से अधिक फेरे) चलाने का सहयोग शुरू किया है। यह पहल रेल यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने और पर्याप्त कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

प्रमुख ज़ोन की पहल

  • मध्य रेल: यात्री मांग को पूरा करने के लिए 14 विशेष रेल सेवाएं संचालित करेगा। इनमें पुणे-बेंगलुरु, पुणे-हजरत निजामुद्दीन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी)-मडगांव, और सीएसएमटी-हजरत निजामुद्दीन रूट शामिल हैं।
  • दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर): उड़ानें रद्द होने के बाद बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एसईआर ने संतरागाछी-येलहंका और हावड़ा-सीएसएमटी जैसे रूटों पर विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है।
  • दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर): यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 6 दिसंबर 2025 को चेरलापल्ली से शालीमार, सिकंदराबाद से चेन्नई एग्मोर और हैदराबाद से मुंबई एलटीटी के लिए तीन विशेष ट्रेनें चला रहा है।
  • पूर्व रेलवे: हावड़ा और सियालदह से नई दिल्ली तथा एलटीटी जैसे प्रमुख गंतव्यों के बीच विशेष ट्रेन सेवाएँ संचालित करेगा।
  • पश्चिम रेलवे: बढ़ती मांग के कारण सात विशेष ट्रेनें चलाएगा, जिनमें मुंबई सेंट्रल-भिवानी सुपरफास्ट स्पेशल और बांद्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल शामिल हैं।उत्तर भारत और अन्य कनेक्टिविटी
  • पूर्वी और मध्य रेलवे: बिहार से यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए विशेष ट्रेनें चलाएगा।
  • उत्तर रेलवे: तेज़ और आरामदायक यात्रा के लिए 6 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली-शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर वंदे भारत ट्रेन भी चलाएगा। इसके अलावा, दिल्ली को मुंबई और तिरुवनंतपुरम से जोड़ने वाली लंबी दूरी की विशेष ट्रेनें भी चलेंगी।
  • उत्तर पश्चिम रेलवे (एनडब्ल्यूआर): हिसार-खड़की और दुर्गापुरा-बांद्रा टर्मिनस के लिए एक-ट्रिप आधार पर विशेष किराया स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।
  • रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाए हैं। विशेष ट्रेनों की बुकिंग और समय सारणी की विस्तृत जानकारी के लिए यात्रियों को संबंधित रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करने की सलाह दी जाती है।

Updated on:

07 Dec 2025 08:24 am

Published on:

07 Dec 2025 08:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IndiGo Flight Cancelled Special Trains: रद्द उड़ानों की भरपाई के लिए रेलवे का एक्शन: 89 स्पेशल ट्रेनें लॉन्च

