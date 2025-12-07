IndiGo Flight Cancelled Special Trains: रद्द उड़ानों की भरपाई के लिए रेलवे का एक्शन: 89 स्पेशल ट्रेनें लॉन्च

IndiGo Flight Cancelled Special Trains: सर्दियों के मौसम में IndiGo सहित कई एयरलाइनों की व्यापक उड़ानें रद्द होने और अतिरिक्त भीड़ के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी के मद्देनजर, भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। व्यापक मांग के बाद, रेलवे ने यात्रियों को सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अगले तीन दिनों में विभिन्न ज़ोनों में 89 विशेष रेलगाड़ियाँ (100 से अधिक फेरे) चलाने का सहयोग शुरू किया है। यह पहल रेल यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने और पर्याप्त कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मदद करेगी।