Pradeep Mishra: जयपुर में 20 मार्च से गूंजेगी शिव कथा, प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे श्री शिव पुराण, 11,000 महिलाओं की निकली कलश यात्रा

कलश यात्रा इतनी लंबी थी कि मानसरोवर के साथ-साथ जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग देखते रहे। कलशयात्रा के स्वागत में करीब 3 दर्जन के आसपास स्वागत बनाएं गए। इस दौरान कई स्थानों पर लोग कलशयात्रा का इंतजार करते दिखे,जैसे ही कलशयात्रा आई,वैसे ही भोले बाबा के जयकारे लगाकर पुष्प वर्षा कर कलशयात्रा का स्वागत किया,इधर मार्ग में सभी समाज के लोगों ने इस शोभायात्रा का स्वागत किया। यह कलशयात्रा केएल सैनी स्टेडियम से शुरू हुई जो विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल मानसरोवर स्थित वीटी रोड मेला ग्राउंड पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान मार्ग में जल सेवा देकर स्वागत किया।