Water Calculator : ना ज्यादा ना कम! अपने वजन के हिसाब पिएं पानी; ऐसे करें कैलकुलेट

Water Calculator (प्रतीकात्मक तस्वीर) Photo- Gemini AI
Water Calculator As Per Body Weight : पानी के बिना जीवन असंभव है। पर, ज्यादा पानी पीना भी नकुसानदेह है और कम पानी पीना भी। ऐसे में इंसान करे तो करे क्या! इस समस्या का समाधान है- वाटर कैलकुलेट (Water Calculator)। आइए, पानी का गणित समझते हैं:
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मानक के अनुसार, एक सामान्य व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के प्रति किलो पर लगभग 33ml पानी पीना चाहिए।
फॉर्मूला:
आपका वजन (kg) X 0.033 = {कुल लीटर}
उदाहरण के लिए: यदि आपका वजन 70 किलो है, तो 70 X 0.033 = 2.31 लीटर।
आप अपने वजन के हिसाब से इस तालिका से सीधे अपनी जरूरत जान सकते हैं:
|शरीर का वजन (kg)
|दैनिक पानी (लीटर)
|गिलास की संख्या (लगभग)
|50 किलो
|1.6 लीटर
|6–7 गिलास
|60 किलो
|2.0 लीटर
|8 गिलास
|70 किलो
|2.3 लीटर
|9 गिलास
|80 किलो
|2.6 लीटर
|10–11 गिलास
|90 किलो
|3.0 लीटर
|12 गिलास
ऊपर दिया गया कैलकुलेटर एक 'बेसलाइन' है। आपको निम्नलिखित स्थितियों में पानी की मात्रा बढ़ानी होगी:
कैलकुलेटर के अलावा आपका शरीर भी आपको संकेत देता है:
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न शोधों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी बीमारी के उपचार या डॉक्टरी सलाह के रूप में न लें। अपनी जीवनशैली या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।
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