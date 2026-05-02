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Aaj Ka Suvichar : चाणक्य नीति: इन 5 राजों को रखने में ही है भलाई, वर्ना लोग उठाएंगे आपकी कमजोरी का फायदा

Chanakya Niti for Success in Hindi: चाणक्य नीति के अनुसार आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि किन-किन अपनी बातों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों को आपका फायदा उठाने का मौका मिलता है।

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भारत

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Priyambada yadav

May 02, 2026

आज का सुविचार

आज का सुविचार| image credit gemini

Aaj Ka Suvichar : जीवन में सफल होने के लिए लोग आचार्य चाणक्य की नीतियों को पढ़ना और उनका पालन करना बहुत पसंद करते हैं। चाणक्य नीति में बताई गई बातें आज के समय में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं, जितनी सदियों पहले थीं। अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं या आपको यह समझ नहीं आ रहा कि मुश्किल समय में क्या कदम उठाना चाहिए, तो चाणक्य नीति आपके लिए एक बेहतरीन गाइड साबित हो सकती है।

आज के इस लेख में हम चाणक्य नीति के एक ऐसे श्लोक के बारे में बात करेंगे, जो हमें सिखाता है कि कैसे अपनी कुछ आदतों को सुधारकर हम दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से बच सकते हैं।

इन बातों को कभी न करें साझा (Things You Should Never Share)

आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए समझाया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी कौन सी बातें राज रखनी चाहिए-

"अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च।
वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्।।"

इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने मुख्य रूप से इन 5 बातों को गुप्त रखने की सलाह दी है।

पैसों का नुकसान (Financial Loss)

चाणक्य के अनुसार, अगर आपको व्यापार या जीवन में कभी धन की हानि हो जाए या आप तंगी से गुजर रहे हों, तो इसका ढिंढोरा कभी नहीं पीटना चाहिए। जब लोगों को पता चलता है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वे मदद करने के बजाय आपसे दूरी बना लेते हैं या आपको कमजोर समझकर आपका शोषण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी माली हालत को हमेशा गुप्त रखना ही समझदारी है।

मन का दुख (Mental Pain and Sorrow)

हर इंसान की लाइफ में परेशानियां होती हैं, लेकिन अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। लोग आपके सामने तो हमदर्दी जताएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक उड़ा सकते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं, बाकी लोग बस आपकी बातों का आनंद लेते हैं। इसलिए अपने मन की तकलीफ को खुद तक रखें और उसे दूर करने का प्रयास करें।

घर-परिवार की बातें (Private Family Matters)

आपके घर में क्या चल रहा है और आपके अपने परिवार या जीवनसाथी के साथ कैसे रिश्ते हैं, ये बातें हमेशा घर की चारदीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। जो लोग अपने घर के क्लेश या निजी बातें बाहर वालों को बताते हैं, वे खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। बाहरी लोग इन बातों का फायदा उठाकर आपके परिवार में और ज्यादा फूट डाल सकते हैं।

अपना अपमान (Personal Insult)

अगर कभी कहीं आपका अपमान हुआ है या किसी ने आपकी बेइज्जती की है, तो उस घटना को दूसरों से साझा न करें। इसे बार-बार बताने से दूसरों की नजर में भी आपकी इज्जत कम हो जाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने अपमान को पी जाए और अपनी सफलता के जरिए उसका करारा जवाब दे।

भविष्य की योजनाएं (Secret Plans and Goals)

अपनी बड़ी प्लानिंग या गोल्स के बारे में तब तक किसी को न बताएं, जब तक कि वे पूरे न हो जाएं। अगर आप अपनी रणनीति को काम पूरा होने से पहले ही लीक कर देते हैं, तो विरोधी या जलने वाले लोग आपके काम में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। अपनी जीत का शोर मचाने से बेहतर है कि खामोशी से मेहनत की जाए।

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Published on:

02 May 2026 05:15 am

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