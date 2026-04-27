आज का सुविचार: सफलता के लिए क्यों जरूरी है बगुले जैसा धैर्य? चाणक्य नीति से जानें सफलता का असली रास्ता

किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले देश, काल और बल का पता लगाना बेहद जरुर है। यहां पर देश यानी स्थान पर गौर करें और देखें कि क्या वह जगह आपके कार्य के लिए सही है की नहीं, क्योंकि कार्य की उपयोगिता और मांग का सही स्थान पर होना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसके बाद काल यानी समय की स्थिति को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि हर कार्य के लिए एक उचित समय होता है और गलत समय पर किया गया प्रयास लाभ के बजाय हानि दे सकता है।