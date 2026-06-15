Mallika Sherawat का वर्क-लाइफ बैलेंस: बिजनेस टूर के बीच वेकेशन एंजॉय करती आईं नजर 

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर किए हैं, जिसमें वह ब्लू नेट टॉप में कंप्यूटर के सामने काम करते हुए पोज दे रही हैं। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, "They said you can’t mix business with pleasure. Good thing I don’t follow instructions. Weekend agenda- both." इसका अर्थ है "लोगों ने कहा कि काम और मजे (पर्सनल लाइफ) को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि मैं नियमों का पालन नहीं करती। इस वीकेंड का मेरा एजेंडा ये दोनों चीजें हैं।" इस कैप्शन से अभिनेत्री के स्वतंत्र होने और अपनी शर्तों पर जीने के व्यक्तित्व का पता चलता है।