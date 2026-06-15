Malaika Arora: इस तरह से रिलैक्स करती हैं मलाइका अरोड़ा, मसाज से लेकर बच्चों की तरह मस्ती करना है पसंद

कुछ हफ्ते पहले एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर मालदीव में वेकेशन एंजॉय करते हुए फोटो शेयर की थी। जिसमें एवोकैडो, अंडे, काबुली चने, अनार, गाजर, खीरा, लेट्यूस के साथ ही कुछ और हेल्दी खाने से भरे दो बाउल की फोटो शेयर की है। वहीं दूसरी फोटो में हरे नारियल के साथ ही एक ग्लास में नींबू स्लाइस, आइस क्यूब्स और मिंट के पत्तों के साथ एक ड्रिंक की फोटो शेयर की है। जिससे पता चलता है कि एक्ट्रेस वेकेशन पर भी जंक फूड के बदले हेल्दी फूड खाना पसंद करती हैं।