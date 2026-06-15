Best Morning Drink to Poop : पेट साफ करने के लिए मददगार है Bone Broth; Frontiers जर्नल और एक्सपर्ट का दावा

Know Best Morning Drink to Poop: सुबह पेट साफ करने के लिए अक्सर लोग चाय या कॉफी का सेवन करते हैं। जबकि, ये दोनों ही चीजें खाली पेट पीने से शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। यही कारण है कि कॉफी के शौकीन विदेशियों में अब बोन ब्रोथ (हड्डी का शोरबा) पीने का चलन बढ़ रहा है। विशेषज्ञ केटी रोड्रिगेज (Katie Rodriguez, RDN, CDCES, IFNCP) ने eatingwell को बताया भी है, "बाउल मूवमेंट के लिए मेरा पसंदीदा नॉन-कॉफी मॉर्निंग ड्रिंक एक कप बोन ब्रोथ है।" शोध के मुताबिक जानिए कि यह क्यों फायदेमंद है: