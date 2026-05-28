Cardiac Arrest Risk: लू से डिहाइड्रेशन ही नहीं हार्ट अटैक भी आ रहा, हाल ही में योग आयोग के अध्यक्ष की हुई थी मौत

Cardiac Arrest Risk: भीषण गर्मी सेहत के दुश्मन तो है ही, हार्ट व ब्रेन के मरीजों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। पिछले दो माह में हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक के केस बढ़ गए हैं। एसीआई में जनवरी से अप्रैल तक यानी 4 माह में 585 मरीजों की एंजियोप्लास्टी की गई है। जबकि 726 मरीजों की एंजियोग्राफी की गई है। एंजियोप्लास्टी का मतलब है कि हार्ट अटैक आने के बाद मरीजों को स्टेंट लगाए गए हैं। वहीं डीकेएस समेत निजी अस्पतालों में ब्रेन स्ट्रोक के काफी मरीज आए हैं।