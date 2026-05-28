अगले 2 दिन और झुलसाएगी गर्मी! रायपुर समेत कई जिलों में Heatwave अलर्ट, मौसम विभाग की दी चेतावनी

Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में हीटवेव जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं से मामूली राहत जरूर मिली है।