28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अगले 2 दिन और झुलसाएगी गर्मी! रायपुर समेत कई जिलों में Heatwave अलर्ट, मौसम विभाग की दी चेतावनी

Chhattisgarh Heatwave Alert: Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और हीटवेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 28, 2026

Heatwave Alert

Heatwave Alert(photo-patrika)

Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में हीटवेव जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं से मामूली राहत जरूर मिली है।

Heatwave Alert: राजधानी रायपुर में हीटवेव का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर में 28 मई को हीटवेव चलने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रह सकता है। भीषण गर्मी और उमस के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है।

कई जिलों में 44 डिग्री के पार तापमान

प्रदेश के मध्य इलाकों में गर्म हवाओं का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दुर्ग का तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं कबीरधाम में 44 डिग्री, बेमेतरा में 43.8 डिग्री, जांजगीर-चांपा में 43.7 डिग्री और रायपुर में 43.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।

कुछ इलाकों में बदला मौसम का मिजाज

भीषण गर्मी के बीच बुधवार को कुछ इलाकों में मौसम ने करवट भी ली। रायपुर समेत कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आईं। कहीं केवल बूंदाबांदी हुई तो कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के बावजूद बारिश नहीं हुई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन उमस बढ़ने से परेशानी भी महसूस की गई।

बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी का असर

मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से आ रही हल्की नमी के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश की स्थिति बनी। हालांकि अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

इसके बाद मिल सकती है राहत

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दो दिनों बाद प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और हीटवेव से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 May 2026 11:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अगले 2 दिन और झुलसाएगी गर्मी! रायपुर समेत कई जिलों में Heatwave अलर्ट, मौसम विभाग की दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ की लोककला को बड़ा झटका! तीजन बाई की तबीयत बिगड़ी, एम्स में इलाज जारी

Teejan Bai ICU News
रायपुर

Chhattisgarh politics: पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले- धीरेंद्र शास्त्री से पेट्रोल-डीजल सस्ता कराने की पर्ची निकलवाएं, सरकार पर साधा निशाना

Chhattisgarh politics
रायपुर

Cyber Fraud: साइबर ठगी का खतरनाक ट्रेंड, आम आदमी से लेकर नेता तक असुरक्षित, एक्सपर्ट ने दिए सावधानी के टिप्स

Cyber Fraud
रायपुर

Bastar Naxal Operation:बस्तर में शुरू हुआ बड़ा ऑपरेशन, इसरो के सैटेलाइट और रडार से तलाशा जा रहा नक्सलियों का 200 करोड़ का खजाना

Bastar Naxal Operation
रायपुर

Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम का यू-टर्न, नौतपा के बीच रायपुर में 20 मिनट में गिरी 9 मिमी बारिश, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा

Weather News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.