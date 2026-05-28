Chhattisgarh politics: पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले- धीरेंद्र शास्त्री से पेट्रोल-डीजल सस्ता कराने की पर्ची निकलवाएं, सरकार पर साधा निशाना

Chhattisgarh politics: छग के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। बिलासपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनता को पेट्रोल बचाने और सोना नहीं खरीदने की सलाह देते हैं, जबकि खुद लगातार विदेश दौरों पर जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी अब "मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। भूपेश ने उद्योगपति गौतम अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मित्र अमेरिका में 10 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं।