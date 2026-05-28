Cyber Fraud: साइबर ठगी का खतरनाक ट्रेंड, आम आदमी से लेकर नेता तक असुरक्षित, एक्सपर्ट ने दिए सावधानी के टिप्स

Cyber Fraud: राजधानी में ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता ही नहीं हाई प्रोफाइल व्यक्ति भी ठगी के शिकार हो रहे हैं। विधायक पुरंदर मिश्रा हाल ही में साइबर ठगों के शिकार बन गए। ठग ने खुद को भाजपा के बड़े नेता का निजी सहायक बताकर उनसे 10000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। यह घटना छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड बढ़ती समस्या को उजागर करती है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई भी तेजी से जारी है, लेकिन जिस अनुपात में शिकायतें हैं उस हिसाब से रिकवरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में जागरुकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है।