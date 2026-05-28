Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम का यू-टर्न, नौतपा के बीच रायपुर में 20 मिनट में गिरी 9 मिमी बारिश, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा

दुर्ग 45.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म, अगले दो दिन बाद मिलेगी बड़ी राहतमौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले दो दिनों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ (रायपुर-दुर्ग संभाग) के कुछ जिलों में लू की स्थिति बनी रह सकती है और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसके बाद, यानी 29 मई से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आएगी। तेज हवाओं और बारिश के कारण लू का असर खत्म हो जाएगा और लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी, हालांकि बारिश के बाद हवा में नमी बढ़ने से उमस परेशान कर सकती है।