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Weather: भीषण गर्मी, छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने की अपील

Raipur News: विष्णुदेव साय ने कहा- अत्यधिक गर्मी के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति सतर्कता व संवेदनशीलता बरतें, जरूरतमंदों का सहारा बनें और पशु-पक्षियों के प्रति भी दायित्व निभाएं

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

May 27, 2026

Weather

Weather: छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी (Scorching Heat) के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से सतर्कता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ इस चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने की अपील की है।

सीएम साय ने कहा है कि अत्यधिक गर्मी (Extreme Heat) के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।

सभी लोग पर्याप्त पानी पीएं, बाहर निकलते समय पानी साथ रखें तथा अनावश्यक रूप से तेज धूप (Strong Sunlight) में जाने से बचें। सीएम साय ने आग्रह करते हुए कहा कि छोटी-सी सावधानी स्वयं और परिवार को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो घर, दुकान, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी (Drinking Water) की व्यवस्था अवश्य की जाए, क्योंकि संवेदना का यह छोटा प्रयास किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए राहत और संबल बन सकता है।

विशेष रूप से बच्चों, बुज़ुर्गों, श्रमिक साथियों तथा खुले में कार्य करने वाले लोगों का ध्यान रखने की अपील करते हुए साय ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ती दिखाई दे, तो उसे तुरंत छायादार या ठंडी जगह पर ले जाकर पानी, ओआरएस (ORS) अथवा अन्य तरल पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री साय ने पशु-पक्षियों (Animals and Birds) के प्रति संवेदनशील होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि घर, आंगन, छत, दुकान अथवा आसपास पानी का एक छोटा पात्र रखने जैसी छोटी पहल इस भीषण गर्मी में किसी जीव के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है।

सीएम विष्णुदेव साय (CG CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि यह समय सेवा, संवेदना, सजगता और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करने का है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील (Appeal) की कि सभी एक-दूसरे का संबल बनें और मानवता के इस दायित्व को मिलकर निभाएं।

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Published on:

27 May 2026 10:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Weather: भीषण गर्मी, छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने की अपील

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