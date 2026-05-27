Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 28 मई को मनाई जाएगी बकरीद, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

छत्तीसगढ़ में इस दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश (photo source- Patrika)
Public Holiday: छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पहले बकरीद का अवकाश 27 मई 2026, बुधवार को निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर 28 मई 2026, गुरुवार कर दिया गया है। राज्य शासन के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 06 नवंबर 2025 को जारी अवकाश सूची में वर्ष 2026 के लिए बकरीद का सार्वजनिक अवकाश 27 मई को घोषित किया गया था। हालांकि, धार्मिक कैलेंडर और चांद दिखने की संभावित तारीख को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
नई अधिसूचना के मुताबिक अब ईद-उल-जुहा का सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश 28 मई 2026 को लागू रहेगा। शासन ने सभी विभागों और संस्थानों को संशोधित आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
राज्य सरकार के नए आदेश के बाद प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, स्कूल-कॉलेज, सरकारी उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे। अवकाश की तारीख बदलने से कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को त्योहार की वास्तविक तिथि पर सुविधा मिल सकेगी।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय धार्मिक मान्यताओं और पर्व की वास्तविक तारीख को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि मुस्लिम समाज के लोग बिना किसी असुविधा के ईद-उल-जुहा मना सकें।
ईद-उल-जुहा इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे कुर्बानी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। चूंकि इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए हर साल त्योहार की तारीख चांद दिखने के अनुसार तय होती है।
इसी कारण कई बार सरकारों को पहले से घोषित अवकाश की तारीख में बदलाव करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी धार्मिक कैलेंडर और संभावित चांद दिखाई देने की स्थिति को देखते हुए अवकाश को 27 मई से बदलकर 28 मई कर दिया है।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम लोगों से अपील की है कि वे अवकाश की नई तारीख को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा और अन्य जरूरी योजनाएं तय करें। शासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान किसी प्रकार की भ्रम या असुविधा की स्थिति से बचना है। इस फैसले के बाद अब प्रदेशभर में ईद-उल-जुहा की छुट्टी 28 मई को मनाई जाएगी और उसी दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा।
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