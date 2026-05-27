Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 28 मई को मनाई जाएगी बकरीद, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

Public Holiday: छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पहले बकरीद का अवकाश 27 मई 2026, बुधवार को निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर 28 मई 2026, गुरुवार कर दिया गया है। राज्य शासन के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे।