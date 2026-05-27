27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बागेश्वर बाबा पर भूपेश बघेल का तंज, बोले- पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम को कम कराकर दिखाएं तो मानेंगे

Bhupesh Baghel Statement: बिलासपुर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर टिप्पणी की। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सियासी बहस एक बार फिर शुरू हो गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 27, 2026

Dhirendra Krishna Shastri Controversy

Dhirendra Krishna Shastri Controversy(photo-patrika)

Dhirendra Krishna Shastri Controversy: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर दौरे के दौरान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पर टिप्पणी करते हुए राजनीतिक बयान दिया। विश्रामपुर में धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र की राजनीति से जुड़े विषयों पर भी अपने विचार साझा किए। बघेल के इन बयानों के बाद सियासी माहौल एक बार फिर गरमा गया है और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उनके इस दौरे को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

Dhirendra Krishna Shastri Controversy: “पर्ची देखकर समस्या बताने” पर कसा तंज

भूपेश बघेल ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे लोगों की समस्याएं “पर्ची देखकर” बता सकते हैं, तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को भी कम कराकर दिखाएं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और विभिन्न वर्गों में इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

कुछ लोग इसे राजनीतिक व्यंग्य और महंगाई पर कटाक्ष के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ऐसे बयानों से अनावश्यक विवाद बढ़ता है। इस टिप्पणी ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है और आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है।

राजनीतिक बहस तेज होने के संकेत

बघेल के इस बयान के बाद एक बार फिर धर्म और राजनीति को लेकर व्यापक बहस शुरू हो गई है। समर्थकों का कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक व्यंग्य है, जिसे सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई पर कटाक्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में इस तरह की टिप्पणी सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा होती है।

वहीं, विरोधियों का मानना है कि ऐसे बयानों से अनावश्यक विवाद खड़े होते हैं और सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस टिप्पणी ने प्रदेश की सियासत को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 May 2026 04:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बागेश्वर बाबा पर भूपेश बघेल का तंज, बोले- पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम को कम कराकर दिखाएं तो मानेंगे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, नवा रायपुर में बनेंगे आधुनिक शासकीय भवन, दौड़ेंगी ई-बसें

Chhattisgarh Infrastructure News
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़ा गेहूं संकट! MSP की कमी से किसान हो रहें परेशान, बोलें- योजनाएं हैं, लेकिन लाभ नहीं

Wheat Farmers Crisis
रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना का लाभ चाहिए तो जल्द पूरा करें E-KYC, सरकार ने तय की अंतिम तारीख

Mahtari Vandan Yojana
रायपुर

GPM News: छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सराफा कारोबारी हत्याकांड पर भड़के पूर्व MLA शैलेश पांडेय ने कही ये बड़ी बात

GPM News
रायपुर

धर्म के नाम पर कब तक चलेगी राजनीति..? Modi सरकार और RSS पर भूपेश बघेल के बयान से मचा बवाल

Bhupesh Baghel Statement
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.