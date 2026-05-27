धर्म के नाम पर कब तक चलेगी राजनीति..? Modi सरकार और RSS पर भूपेश बघेल के बयान से मचा बवाल

Bhupesh Baghel Statement: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्र सरकार, आरएसएस और धार्मिक गुरुओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और धार्मिक मुद्दों पर सवाल उठाए। बघेल ने गौमांस भक्षण, अयोध्या प्राण-प्रतिष्ठा और धार्मिक परंपराओं को लेकर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और कई अहम मुद्दों पर तथाकथित धर्मगुरु चुप हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है।