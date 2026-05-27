छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून पर बड़ा अपडेट, अगले 48 घंटे में शुरू हो जाएगा अंधड़-बारिश का दौर

प्रदेश में मानसून कब पहुंचेगा, इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है, लेकिन 10 जून सामान्य तारीख है। अंडमान निकोबार में समय से 6 दिन पहले मानसून तो पहुंच गया है, लेकिन यह अभी केरल नहीं पहुंचा है। प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून से बारिश होती है। केरल में मानसून पहुंचने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रदेश में भी मानसून जल्द आ जाएगा। हालांकि ये ट्रेंड रहा है कि 10 दिन बाद मानसून की दस्तक हो जाती है। हालांकि पिछले साल 28 मई को मानसून बस्तर के दंतेवाड़ा पहुंच गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। इसमें कुछ देरी हो सकती है।