IFS Officer Arun Pandey: छत्तीसगढ़ में नए PCCF की नियुक्ति, अरूण पांडे संभालेंगे जिम्मेदारी, आदेश जारी

IFS Officer Arun Pandey: छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ अधिकारी अरूण पांडे को नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) एवं वन बल प्रमुख नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अरूण पांडे अब वर्तमान PCCF व्ही. श्रीनिवासन राव की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। राव 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।