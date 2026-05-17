Ministry Staff Transfer: रायपुर मंत्रालय में अफसरों ने शुरू की ‘अपने खास’ की तैनाती, कई विभागों के अवर सचिव और निज सहायक बदले

रायपुर @संतराम साहू। Ministry Staff Transfer: राज्य शासन ने पिछले दिनों 42 आईएएस अफसरों के विभागों में फेरबदल किया था। जिसके बाद सचिवों ने अपने-अपने विभागों में पदभार ग्रहण कर लिया है। अब वे पुराने स्टाफ को अपने पास लाने की जुगत में लग गए हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार हीला-हवाली न हो। कई अफसरों ने अपने खास की पैरवी कर सामान्य प्रशासन विभाग से तत्काल आदेश भी जारी करवा लिया।