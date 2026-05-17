Census 2027: छत्तीसगढ़ में जनगणना की तैयारियां तेज, 60% से अधिक मकान सूचीकरण कार्य पूरा

Census 2027: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज गति से जारी हैं। राज्य के सभी जिलों और नगर निगम क्षेत्रों में मकान सूचीकरण ब्लॉकों (HLB) के गठन और सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हाल ही में जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अब तक कुल 60.73 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। राज्यभर में कुल 48,742 मकान सूचीकरण ब्लॉकों में से 29,602 ब्लॉकों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक और रियल-टाइम मॉनिटरिंग का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।