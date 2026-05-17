Chhattisgarh Census 2027: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने रचा इतिहास, मकानों की गणना में 100% का लक्ष्य हासिल कर राज्य में बना नंबर-1 जिला

उल्लेखनीय है की 8 मई 2026 को कलेक्टर डॉक्टर देवांगन के कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर जिले की प्रगति मात्र 6 प्रतिशत थी। इस कार्य में 513 प्रगणकों तथा 85 पर्यवेक्षकों को नियोजित किया गया था। कलेक्टर ने कहा कि यह सफलता ऐसे ही प्राप्त नहीं की गई बल्कि इसके पीछे निरंतर पर्यवेक्षण, समीक्षा तथा मातहत अमलों का कठिन परिश्रम शामिल है। जिले में 11 मई की स्थिति में 528 के विरुद्ध 252 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। कलेक्टर ने संबंधित प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए इस कार्य को प्रदेश में सबसे पहले पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था।