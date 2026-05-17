Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में सरकारी खर्च कम करने की कवायद, CM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा

वहीं बीते शनिवार को सुशासन तिहार के दौरान रायगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में जांजगीर-चांपा और कोरबा जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए, जिससे यात्रा खर्च और समय दोनों की बचत हुई। राज्य सरकार का मानना है कि तकनीक के बेहतर उपयोग से प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी और किफायती बनाया जा सकता है। इस पहल को आने वाले समय में अन्य विभागों और जिलों में भी लागू किए जाने की संभावना है, ताकि सरकारी संसाधनों का उपयोग अधिक जिम्मेदारी और दक्षता के साथ किया जा सके।