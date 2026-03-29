CG में ‘कोविड’ जैसी स्थितियां नहीं.. CM साय ने दी जानकारी, बोले- पेट्रोल-गैस के कालाबाजारियों पर सीधे पुलिस एक्शन

एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के अधिकारियों ने बैठक में पुष्टि की कि गैस की ऑनलाइन बुकिंग सामान्य रूप से चल रही है। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 45 दिन और सामान्य कनेक्शन के लिए 25 दिन की निर्धारित समयसीमा के भीतर ही आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पेट्रोल-डीजल केवल वाहनों में ही भरा जाए, कंटेनरों या बॉटल में ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा, सिवाय उन प्रतिष्ठानों के जहां जेनसेट या मोबाइल टॉवर के लिए यह अनिवार्य है।