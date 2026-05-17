रायपुर में बढ़ रहा युवाओं में हाइपरटेंशन का खतरा, 20 साल में 5 गुना बढ़े मामले, वजह जान कर हो जायेंगे हैरान

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवाओं में हाइपरटेंशन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार 20 से 22 वर्ष की आयु वर्ग में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या पिछले 20 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ गई है। पहले जहां इस उम्र में एक मरीज सामने आता था, अब लगभग पांच मरीज सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जंक फूड का अधिक सेवन, तनावपूर्ण जीवनशैली और शारीरिक गतिविधियों की कमी इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण हैं। प्रोसेस्ड फूड में अधिक नमक और तेल होने से मोटापा बढ़ता है, जो सीधे ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है।