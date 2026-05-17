रायपुर से बड़ा संगठनात्मक फैसला! महिला कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी भंग, सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका

Raipur Women Congress Committee: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश इकाई की वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। यह निर्णय प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक की सभी इकाइयों पर लागू होगा। इस संबंध में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी होने के बाद संगठन में व्यापक स्तर पर पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इससे संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।