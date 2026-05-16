CBI Raid: रायपुर-बिलासपुर DRM कार्यालय में स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती में गड़बड़ी पर CBI की दबिश, 2 रेलवे अफसर गिरफ्तार, जांच जारी

रायपुर@हिमांशु शर्मा।CBI Raid: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और बिलासपुर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (South East Central Railway) के कार्यालयों में उस समय हड़कंप मच गया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने स्पोर्ट्स कोटे से जुड़ी भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में दबिश दी है। इस कार्रवाई के दौरान जांच टीम ने डीआरएम कार्यालय स्थित कार्मिक विभाग और अन्य संबंधित सेल में कई अहम दस्तावेजों को खंगाला हैं।