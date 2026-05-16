Petrol-Diesel Crisis: कोरिया-एमसीबी जिले में 8 लाख लीटर से ज्यादा पेट्रोल-डीजल का स्टॉक, बर्तन-जरिकेन में फ्यूल दिया तो खैर नहीं

बैकुंठपुर क्षेत्र में गायत्री भारत गैस ग्रामीण वितरक, एचपी कोरिया गैस डिस्ट्रीब्यूटर एवं एआरके एचपी गैस एजेंसी में पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध है। एम्प कंज्यूमर चरचा तथा सोनहत क्षेत्र में शौर्य भारत गैस ग्रामीण वितरक एवं निक्की भारत गैस एजेंसी कटगोड़ी में भी गैस का पर्याप्त भंडारण (Petrol-Diesel Crisis) मौजूद है। जबकि पेट्रोल एवं डीजल का स्टॉक भी सामान्य स्थिति में है। वर्तमान में 1 लाख 93 हजार 749 लीटर पेट्रोल और 2 लाख 15 हजार 301 लीटर डीजल उपलब्ध है।