Petrol-Diesel Crisis: पेट्रोल-डीजल संकट ने बदली लोगों की यात्रा आदतें, छत्तीसगढ़ में अब रेलवे बना आम जनता का सहारा

Petrol-Diesel Crisis: छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में ट्रेन और बसों में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, गोंदिया और कटनी रूट पर चलने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खासकर सुबह और शाम के समय चलने वाली लोकल और पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई यात्रियों का कहना है कि वे निजी वाहन से सफर करने की बजाय अब ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित और सस्ता मान रहे हैं। लगातार बढ़ते ईंधन दामों और अनिश्चित आपूर्ति ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।