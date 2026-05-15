Chhattisgarh Weather Update: रायपुर में सुबह से गरज-चमक के साथ बारिश शुरू, मौसम विभाग ने 12 जिलों में जारी किया अलर्ट

सुबह ठीक 7:45 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं और बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है।