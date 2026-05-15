15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Weather Update: रायपुर में सुबह से गरज-चमक के साथ बारिश शुरू, मौसम विभाग ने 12 जिलों में जारी किया अलर्ट

Chhattisgarh Weather Update तेज हवाओं और बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

May 15, 2026

Chhattisgarh Weather Update

रायपुर में सुबह से गरज-चमक के साथ बारिश शुरू, (Photo Patrika)

Chhattisgarh Weather Update: रायपुर में आज शुक्रवार सुबह से मौसम ने अचानक करवट ले ली। शहर के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश शुरू हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

Chhattisgarh Weather Update: सुबह 7:45 बजे शुरू हुई बारिश

सुबह ठीक 7:45 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं और बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

हीटवेव चलने की भी चेतावनी

वहीं 17 मई से मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान पेन्ड्रा रोड में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

41.5 डिग्री रहा तापमान, अगले 5 दिन में 3 डिग्री तक बढ़ेगा

रायपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री रहा। यह सामान्य है। वहीं न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। हालांकि उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। खासकर रात की उमस से कूलर भी काम नहीं कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 2.2 मिमी पानी गिरा है।

जबकि भाटापारा, मैनपुर, मुकडेगा, कसडोल, गोबरा नवापारा, अमलीपदर, बास्तानार, लैलूंगा में 2-2 सेमी पानी बरस गया। लोहंडीगुड़ा, बड़े बचेली, बोदरी, तखतपुर, बेलगहना, बिल्हा, नगरी, लाभांडी, सकरी, देवभोग व दंतेवाड़ा में एक-एक सेमी बारिश रिकार्ड की गई। बारिश के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य या इससे कम है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से कम है।

ऑरेंज अलर्ट

रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा, बलोदा बाजार, महासमुंद और जशपुर जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं, बिजली और हल्की बारिश के साथ मध्यम गरज-चमक की संभावना है।

येलो अलर्ट

बिलासपुर, मुंगेली, अंबिकापुर, पेंद्रा रोड, कोरिया और सूरजपुर जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की गरज-चमक के साथ बारिश और सतही हवा (30-40 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 May 2026 08:52 am

Published on:

15 May 2026 08:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Weather Update: रायपुर में सुबह से गरज-चमक के साथ बारिश शुरू, मौसम विभाग ने 12 जिलों में जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी, रायपुर में 103 रुपये के पार पहुंचा, पम्पों पर लगी कतार

Petrol Diesel Price Hike
रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन की राशि 3000 रुपए बढ़ाने की मांग, कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास विभाग का किया घेराव

Mahtari Vandan Yojana
रायपुर

Petrol Diesel Crises: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सीएम सायं ने आमजन से पैनिक खरीदी नहीं करने की अपील

Petrol Diesel Crises
रायपुर

Chhattisgarh Open School Result 2026: 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक

Chhattisgarh Open School Result 2026
रायपुर

Red Room Techno Party: रायपुर में ‘रेड रूम टेक्नो पार्टी का आयोजन, बोल्ड और भड़काऊ अंदाज में कर रहे प्रमोट, मचा बवाल

Rave parties promotion controversy
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.