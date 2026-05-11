आज से बढ़ सकता है तापमान, कई जिलों में गरज-चमक और बूंदाबांदी के आसार, जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?(photo-patrika)
Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं तेज धूप तो कहीं अचानक बारिश और आंधी लोगों को परेशान कर रही है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर बड़ा अपडेट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने के संकेत मिले हैं, जिसके असर से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। आने वाले दिनों में तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवा चलने के भी आसार बने हुए हैं।
रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मनेंद्रगढ़, पेंड्रा रोड और माना-रायपुर एयरपोर्ट इलाके में लगभग 3 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। वहीं लाभांडीह, बिलासपुर और रायपुर में 2 सेंटीमीटर तक पानी गिरा। इसके अलावा मोहला, अंबागढ़ चौकी, लोरमी, तखतपुर और सकरी जैसे इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिली। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उमस ने परेशानी बढ़ा दी।
बारिश और बादलों के बीच भी प्रदेश में गर्मी का असर कम नहीं हुआ। रविवार को दुर्ग प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर तेज होने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक एच. पी. चंद्रा के मुताबिक फिलहाल कई मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ, द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगले 48 घंटे में निम्न दाब का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है।
इसका असर छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत के मौसम पर पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की स्थिति बन सकती है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ इलाकों में अंधड़ चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
राजधानी रायपुर में आज दोपहर और शाम के बाद आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर का अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन में तेज गर्मी और शाम के समय मौसम बदलने की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को गर्मी और बदलते मौसम दोनों से सावधान रहने की जरूरत है।
लगातार बदलते मौसम के बीच लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक तेज धूप, बढ़ती उमस और अचानक बदल रहे मौसम की वजह से डिहाइड्रेशन, वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और थकान जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखना जरूरी है, वहीं दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। हल्का और ठंडा भोजन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा।
मौसम विभाग ने बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी रहने के संकेत हैं और आने वाले दिनों में गर्मी के साथ बारिश और आंधी का असर भी देखने को मिल सकता है।
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