आज से बढ़ सकता है तापमान, कई जिलों में गरज-चमक और बूंदाबांदी के आसार, जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

लगातार बदलते मौसम के बीच लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टरों के मुताबिक तेज धूप, बढ़ती उमस और अचानक बदल रहे मौसम की वजह से डिहाइड्रेशन, वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और थकान जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखना जरूरी है, वहीं दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। हल्का और ठंडा भोजन शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगा।