IPL Match in Raipur: टूटा पैर फिर भी दोस्त के कंधे पर मैच देखने पहुंचा फैन, विराट के लिए गूंजा स्टेडियम, बाहर ब्लैक में बिके टिकट

वहीं राजस्थान के पाली से मुंबई इंडियंस के जबरा फैन मनमोहन सिंह अपनी टीम को चीयर करने रायपुर पहुंचे। उन्होंने पूरी बॉडी को मुंबई इंडियंस के रंग में रंग रखा था। मनमोहन ने बताया कि वे साल 2022 से लगातार टीम के मैच देखने जा रहे हैं और अब तक देश-विदेश में 60 से ज्यादा मुकाबले देख चुके हैं। उन्होंने सूर्यकुमार यादव से मुलाकात कर अपने हाथ पर बनवाया गया उनका टैटू भी दिखाया था। उन्होंने बताया कि उनकी दीवानगी को देखते हुए उन्हें कई बार मैचों के टिकट आसानी से मिल जाते हैं। बॉडी पर टीम के रंग लगाने में उन्हें करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है।