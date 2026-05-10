Mother’s Day Special: पति के निधन के बाद अकेले बच्चों को पाला, अब पिता का भी बन रही हैं सहारा

पति के जाने के बाद अगर किसी ने उनका साथ दिया, तो वह उनकी ननद थीं। बलवीर कहती हैं, “मेरे सास-ससुर नहीं थे, लेकिन मेरी ननद हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रहीं।” उनके लिए यह रिश्ता परिवार से बढ़कर एक मजबूत सहारा बन गया। पांच भाई-बहनों में से एक बलवीर बताती हैं कि पति के निधन के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मायका उनका सहारा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाइयों और परिवार ने उनसे दूरी बना ली। यह दर्द आज भी उनकी आवाज में साफ महसूस होता है।