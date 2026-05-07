निजी अस्पताल में कॉन्स्टेबल की मौत! MLA ने की लाइसेंस निरस्त करने की मांग, कहा- परिवार को मिले न्याय

Constable Death Case: बिलासपुर के निजी अस्पताल में आरक्षक की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक आरक्षक के परिजन पहले से ही अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे, वहीं अब मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने भी इस मामले में खुलकर अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें विधायक ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने और मृतक आरक्षक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा।