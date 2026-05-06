जेल सुधार पर हाईकोर्ट सख्त, बेमेतरा में 200 कैदियों की ओपन जेल तैयार, बैमा नगोई में मॉडल जेल निर्माणाधीन

इसके अलावा, बेमेतरा में 200 कैदियों की कैपेसिटी वाली एक ओपन जेल भी इसके ही अनुसार बनाई गई है। डायरेक्टर जनरल, जेल और करेक्शनल सर्विसेज़, जेल हेड क्वार्टर, नवा रायपुर ने आज निजी शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसके अनुसार पहले के एफिडेविट में रिकॉर्ड पर रखे गए निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर-इन-चीफ, छत्तीसगढ़ के जेल और करेक्शनल सर्विसेज के हेडक्वार्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और राज्य भर की सेंट्रल जेलों के सभी जेल सुपरिटेंडेंट को मॉडल प्रिजऩ मैनुअल, 2016 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।