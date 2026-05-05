Everest के नाम पर धोखा! आपके किचन तक पहुंच रहा नकली जहर? बिलासपुर बना फर्जी कारोबार का नया अड्डा

Fake Everest Masala: छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला अब नकली ब्रांडेड उत्पादों का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। आए दिन अलग-अलग कंपनियों के फर्जी सामान की बरामदगी से यह साफ हो रहा है कि यहां नकली कारोबार का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। ताजा मामले में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर मशहूर ब्रांड Everest के कथित नकली मसालों की बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।