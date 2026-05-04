CG Murder Case: भाई को बचाने की कीमत जान देकर चुकाई, युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या, 5 गिरफ्तार

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में आशीष सूर्यवंशी (22), महावीर सूर्यवंशी (23) और रघुवीर सूर्यवंशी (26) शामिल हैं, जो वर्तमान में मोपका क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहे थे और मूलत: सीपत क्षेत्र के सेलर गांव के निवासी हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।