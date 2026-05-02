NEET 2026: 3 मई की परीक्षा से पहले अपनाएं विनिंग स्ट्रेटेजी, एक्सपर्ट बोले- घबराहट नहीं, रणनीति से मिलेगी सफलता

NEET UG 2026:नीट-2026 की परीक्षा अब बेहद करीब है और देशभर के करीब 25 लाख परीक्षार्थी इस बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं। ऐसे समय में सबसे अहम होता है सही रणनीति, मानसिक संतुलन और पेपर पैटर्न की स्पष्ट समझ। लास्ट मोमेंट की तैयारी को लेकर आचार्या इंस्टीट्यूट के फाउंडर संदीप द्विवेदी से खास बातचीत में जानिए कैसे बिना तनाव के बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। शांत दिमाग, सही रणनीति और आत्मविश्वास। आखिरी समय में घबराने के बजाय स्मार्ट तैयारी और संतुलित दिनचर्या ही आपको सफलता के करीब ले जाएगी।