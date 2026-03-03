NEET Exam: नीट यूजी के फार्म भरने के​ लिए सिर्फ 5 दिन बाकी, इस बार 400 सीटें बढ़ेगी

NEET Exam: नीट यूजी के फार्म भरने में महज 5 दिन बाकी रह गए हैं। छात्र 8 मार्च तक ऑनलाइन फार्म भर सकेंगे। नीट यूजी 3 मई को होगी। ये परीक्षा न केवल देश, बल्कि विदेश में भी होगी। इस साल प्रदेश में एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ने की संभावना है। हालांकि नीट में 2 माह बाकी है। 12वीं की परीक्षा चल रही है। इसके बाद छात्र नीट की तैैयारी में फोकस करेंगे। छात्र फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी समेत इससे जुड़े विषयों पर फोकस कर पढ़ाई करेंगे। कुछ कोचिंग संस्थान क्रैश कोर्स के माध्यम से भी छात्रों की तैयारी करा रहे हैं। यह दो माह का कोर्स होता है, जिसे करवाया जा रहा है। जो छात्र सालभर कोचिंग नहीं कर पाते, ऐसे छात्र इसमें शामिल होकर तैयारियों को अंतिम रूप देते हैं।