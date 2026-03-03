रायपुर में बेखौफ बदमाशों ने मचाया आतंक! युवक पर चाकू से हमला कर ट्रैक किनारे फेंका, आरोपी फरार

जानकारी के अनुसार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के पास एक युवक घायल अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंची टीम ने उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया। घायल की पहचान 22 वर्षीय रोशन ध्रुव, निवासी दुर्ग के रूप में हुई है। वारदात के समय वह बेहोशी की हालत में था।