CG Vyapam: आने वाले 4 माह में व्यापम के होंगे 17 प्रवेश व भर्ती परीक्षाएं, 40 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

अप्रैल, मई ओर जून माह में 14 प्रवेश व भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। 4 अप्रैल को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के फार्मासिस्ट ग्रेड - 2 के पदों में भर्ती की जाएगी। ऐसे ही 19 अप्रैल को परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा, 26 अप्रैल को उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 7 मई को पीपीटी प्रवेश परीक्षा और प्री एमसीए प्रवेश परीक्षा, 14 मई को पीईटी और एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, 4 जून को प्री डीएलएड, 11 जून को प्री बीएड और बीएससी नर्सिंग, 21 जून को पीएटी-पीव्हीपीटी प्रवेश परीक्षा और 28 जून को डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा आयोजित होगी।