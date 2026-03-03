होली राग, रंग और गुलाल का ऐसा उत्सव है जो मनुष्य को बाहर से ही नहीं, भीतर से भी रंग देता है.. भाषाविद् चितरंजन से विशेष बातचीत

ताबीर हुसैन. होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय लोकजीवन में राग, ऋतु और प्रेम का अद्भुत संगम है। भाषाविद चितरंजन कर बताते हैं कि फाल्गुन और वसंत के आगमन के साथ प्रकृति, लोकवाद्य, रंग और सामाजिक समरसता मिलकर एक ऐसा उत्सव रचते हैं, जिसमें भेद मिट जाते हैं और मनुष्य भीतर तक रंग जाता है। नगाड़े और डफली की थाप वास्तव में वसंत के आगमन की घोषणा है। जब फाल्गुन आता है तो प्रकृति, वन-उपवन, पलाश के फूल और सुहावना मौसम पूरे वातावरण को आनंद और रस से भर देते हैं। होली हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़ा वर्षांत उत्सव भी है। हिंदू पंचांग में वर्ष चैत से फाल्गुन तक माना जाता है, इसलिए फाल्गुन से ही फाग शब्द बना और उसी से फाग उत्सव की परंपरा विकसित हुई।